عمليات نوعية تضبط أنفاقا قديمة لـ"داعش" شمالي العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 8 إبريل/ نيسان، نتائج عمليات نوعية للقوات العراقية، في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في شمال العاصمة بغداد.

© Sputnik. Nazek Mohammed القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين وتحرير رهائن بينهم مسؤوليين ومرشحة للانتخابات

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم: "قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بعملية تفتيش الجزرة الوسطية مقابل منطقة الزاوية، على نهر دجلة، وعثرت على مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وأنفاق قديمة".

وأضاف رسول، أن القوة المشتركة، تمكنت من معالجة المضافة والأنفاق، دون حادث يذكر.

وتابع الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي "تمكنت قوة أخرى من القيادة ذاتها من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين".

يذكر أن منطقة الزاوية تابعة لقضاء بيجي، في شمال محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

وحررت القوات العراقية، قضاء بيجي الذي كان يضم أكبر مصفى لتكرير النفط في العراق والشرق الأوسط، من سيطرة تنظيم "داعش" في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.

ويقع قضاء الشرقاط الذي حررته القوات العراقية بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر سبتمبر/ أيلول، 2016، في شمال محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، وهو على الجهة الغربية لقضاء الحويجة، في محافظة كركوك المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان.