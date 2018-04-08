قرار من حاكم دبي بشأن "المواطن الذي اشتكى"

أصدر حاكم إمارة دبي الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا، الأحد 8 نيسان/ أبريل الجاري، بتعيين المواطن الإماراتي، علي المزروعي، في وزارة تنمية المجتمع.

وأعلن آل مكتوم ، عبر حسابه على "تويتر"، تعيين المزروعي كباحث اجتماعي في الوزارة، وذلك بعد أن حضر برفقته اجتماعا، شهد استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 11 مليار درهم، مساعدات اجتماعية، لكافة فئات ذوي الدخل المحدود، للثلاث سنوات القادمة.

استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدودللثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع..تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.هكذا أرادها زايد pic.twitter.com/YEx22LOTs8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 8, 2018

​ولاقى اسم علي المزورعي، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد المداخلة الهاتفية، التي أجراها مع برنامج إذاعي في إمارة عجمان، وقام المذيع بالتحدث معه بحدة، بعدما شكا من أوضاعه المعيشية.

© AFP 2018/ STR بالفيديو... رد فعل مواطن إماراتي بعد حل حاكم دبي لأزمته المعيشية

وبعد إذاعة البرنامج، أصدر حاكم عجمان، قرارا بوقف المذيع عن العمل، بينما أمر حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد، بتوفير كل متطلبات المواطن، وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.

أوضح المزروعي أن مداخلته الخميس 28 مارس/ آذار عبر برنامج البث المباشر في ''الرابعة والناس'' على إذاعة عجمان، جاءت نظرا لظروفه المعيشية الصعبة، إذ أنه لم يكن باستطاعته تلبية كافة الاحتياجات المنزلية والأسرية لأبنائه، مضيفا أنه لديه تسعة أبناء، وأنه يتقاضى 13 ألف درهم إماراتي، يدفع جزءا منها لفاتورة الكهرباء ولراتب الخادمة، بالإضافة إلى المصاريف الجامعية لأبنائه في كليات التقنية وفي المدارس الحكومية.

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والحياة المعيشة بشكل عام، أثر سلبا على حياته، ولم يعد يستطع توفير أي مبالغ مالية من الراتب.