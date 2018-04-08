مصدر سوري يوجه اتهاما للسعودية بعد أحداث الدوما

اتهم مصدر سوري مطلع، المملكة العربية السعودية بمحاولة الحفاظ على حياة مسلحي "جيش الإسلام" في الدوما بالغوطة الشرقية، مطالبا الرياض بالتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا والعالم.

© AP Photo/ Hassan Ammar سر "استسلام" السعودية بضرورة بقاء بشار الأسد في سوريا

واتهم المصدر، السعودية بأن "أيديولوجيتها تتماهى مع أيديولوجيات التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها"، متابعا بأنه على "النظام السعودي التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم"

ولفت إلى أن جميع المصائب التي تتعرض لها شعوب المنطقة هي نتيجة لسياسات النظام السعودي، متابعا "نعلم جيدا ويعلم العالم دور هذه المملكة في تشكيل وتمويل ورعاية الفكر التكفيري الإرهابي من أفغانستان وإلى سوريا والعراق".