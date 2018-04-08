صحيفة: محمد بن سلمان يقيم في "أغلى قصر في العالم" خلال زيارته لفرنسا

نشرت صحيفة "صنداي تلغراف"، تقريرا عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، في زيارة رسمية تستمر يومين بعد جولته التي استمرت أسابيع في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر.

© REUTERS/ Amir Levy بعد أمريكا... محمد بن سلمان يزور فرنسا من أجل الاستثمارات

وقالت الصحيفة البريطانية ، إن ابن سلمان، من المتوقع أن يقيم في قصره الذي اشتراه في الأونة الأخيرة، وأطلق عليه "أغلى منزل في العالم"، خلال الزيارة التي اصطحب فيها عددا من رجال الأعمال.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد زعمت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المشتري لقصر لويس الرابع عشر التاريخي في فرنسا قبل عامين بملبغ 300 مليون دولار، ويحتوي القصر، بحسب الصحيفة، على 15 ألف ورقة من الذهب، وأيضا على 10 غرف نوم، وقاعتين للرقص، وغرفة للتأمل، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وملعب إسكواش، وصالة رياضية ومسرح وسينما وملهى ليلي خاص، وقبو للخمور، وتمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام الكرارا التركي.

وكانت جماعات حقوقية فرنسية، دعت الرئيس إيمانويل ماكرون، باستغلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للضغط عليه لإنهاء حصار الموانئ اليمنية والعمل على حل دبلوماسي للصراع هناك.