حقيقة محاولة اغتيال صالح الصماد في الجوف

كشف مصدر مسؤول في مكتب "صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء، حقيقة ما تناولته بعض المواقع المقربة من الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"، حول تعرض الصماد لمحاولة اغتيال خلال الأيام الماضية، وأن العملية تم إفشالها من جانب أنصار الله.

وفي اتصال هاتفي، مع سبوتنيك ، اليوم الأحد، 8 أبريل/ نيسان، سخر المصدر من تلك الإشاعات والتي وصفها بـ "الكاذبة والملفقة"، كما أنها تفتقر لأي من قواعد المهنية، مدللا على كذب تلك الادعاءات بشكل واضح، لأنها لم تصدر عن أي من الوسائل أو المواقع الرسمية أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد أن تلك الادعاءات لا تستحق الاهتمام بالرد عليها أو التعليق عليها.

وأضاف المصدر، أن "الصورة التي تم تداولها مع الخبر الكاذب هي صورة قديمة جدا، عمرها أكثر من 10 سنوات عندما كان الرئيس الصماد يقوم بإجراء طبي روتيني وقبل أن يصبح رئيس، ويستطيع أن يقوم أي أحد بالبحث عن الصورة وسوف يجدها في غوغل".

واعتبر أن "تلك الأخبار محاولة من قوى العدوان للتشويش على الانتصارات الكبرى للجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وإظهار العاصمة صنعاء بأن بها اختلال أمني على غرار ما يحدث في عدن".