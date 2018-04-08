إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا " أن مواطنين اثنين "أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل على الشريط الحدودي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة".

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس، أن "مواطنين اثنين أصيبا في قدميهما برصاص جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة".

وتتواصل الفعاليات الشعبية السلمية بشكل يومي منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض في المناطق الحدودية على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في بيان بوقت سابق، أنه "خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة، سقط 29 شهيدا و2850 مصابا منهم 1296 بالرصاص الحي والمتفجر ما زال من بينها 79 حالة خطيرة".

وكان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 مارس/ شباط الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى 15 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لـ"النكبة الفلسطينية".