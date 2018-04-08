قرار مفاجئ بنقل القمة العربية من الرياض

أكدت مصادر سياسية، أن القمة العربية القادمة التي تستضيفها السعودية، ستنقل من العاصمة الرياض.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE صحيفة تعلن مفاجأة: أمير قطر يزور السعودية

وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، 8 أبريل/ نيسان، أن القمة العربية القادمة في المملكة العربية سيتم عقدها بمدينة الدمام، في حين ستتم جميع الإجراءات التحضيرية للقمة في العاصمة الرياض.

ولم يكشف المصدر سبب نقل القمة في الدمام.

وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن القمة العربية القادمة التى تستضيفها السعودية، سيتم عقدها في مدينة الدمام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وليس في العاصمة الرياض، وادعت أن الحكومة السعودية "نقلت مكان إقامة القمة العربية من العاصمة الرياض إلى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية كإجراء احترازي لتهديدات الصواريخ الحوثية التي سبق واستهدفت العاصمة السعودية الرياض بأكثر من صاروخ باليستي".

ويصل قادة الدول العربية المشاركة في القمة العربية بدءا من يوم 14 أبريل/ نيسان الحالي، وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكانت القمة العربية مقرر عقدها في مارس/آذار الماضي، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لتعارض تاريخ انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر.