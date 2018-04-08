بالصور... ولي العهد السعودي يصل باريس

#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية.#ولي_العهد_في_فرنسا#CrownPrinceinFrance pic.twitter.com/2Lnclx8JNv— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 8, 2018
واستكمل الأمير محمد لتوه زيارة استمرت ثلاثة أسابيع للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يعلن ابن سلمان خلال زيارته لباريس، عن مشروع سياحي بين باريس والرياض، لكن ليس من المتوقع إبرام أي صفقات كبيرة.
وتأتي الزيارة، وسط ضغوط متنامية على ماكرون في الداخل، من مشرعين ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية، لتحالف تقوده السعودية يقاتل "أنصار الله" في اليمن، بحسب "رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)