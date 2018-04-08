بالصور... ولي العهد السعودي يصل باريس

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

​واستكمل الأمير محمد لتوه زيارة استمرت ثلاثة أسابيع للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعلن ابن سلمان خلال زيارته لباريس، عن مشروع سياحي بين باريس والرياض، لكن ليس من المتوقع إبرام أي صفقات كبيرة.

وتأتي الزيارة، وسط ضغوط متنامية على ماكرون في الداخل، من مشرعين ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية، لتحالف تقوده السعودية يقاتل "أنصار الله" في اليمن، بحسب "رويترز".