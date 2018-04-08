التوصل لاتفاق يقضي بإخراج المختطفين من دوما مقابل ترحيل عناصر "جيش الإسلام"

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الأحد، أنه تم التوصل لاتفاق لخروج كامل المختطفين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق مقابل خروج ما يسمى بـ"جيش الإسلام" إلى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي ينفي استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية

وقال مراسل " سبوتنيك " إنه تم إدخال حافلات لمدينة دوما بالغوطة الشرقية لريف دمشق لترحيل عناصر "جيش الإسلام" إلى جرابلس في ريف حلب.

وأعلن مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم ترحيل جميع المسلحين في دوما بالغوطة الشرقية إلى الشمال السوري خلال ساعات على دفعتين.

وأفاد المصدر بأنه "سيتم ترحيل جميع مسلحي دوما إلى الشمال السوري خلال الساعات القادمة وعلى دفعتين"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على إخلاء سبيل المخطوفين على دفعتين على أن يتم خروج الدفعة الأولى خلال الساعات القادمة".

وتوقفت عملية خروج المسلحين من مدينة دوما، يوم الخميس، وانسحبت الحافلات من المدينة إلى معبر مخيم الوافدين بانتظار حل الخلافات التي ظهرت بين الجناحين العسكري والسياسي لجيش الإسلام والتي وصلت إلى حد الاقتتال.