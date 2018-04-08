ليبيا... المشري رئيسا للأعلى للدولة خلفا "للسويحلي"

أكد مصدر من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد 8 أبريل/نيسان، أن الانتخابات التي أجريت قبل قليل أسفرت عن اختيار خالد عمار المشري، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا لعبد الرحمن السويحلي.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " أن جلسة الانتخابات تمت صباح اليوم الأحد لانتخاب رئيس ونواب لرئيس المجلس.

وكانت الشخصيات المترشحة لرئاسة المجلس، هم: عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق، والعضو عبد الله جوان من زليتن "شمال غرب"، وناجي مختار من سبها "غرب"، وخالد المشري من الزاوية "شمال غرب".

وتتم الانتخابات وفقا للمادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية سنة 2015، التي تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له في 6 أبريل/ نيسان 2017، بواقع 66 صوتا مقابل 23 لعبد السلام غويلة، القيادي في حزب العدالة والبناء.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد انتخبوا في 6 فبراير/ شباط عام 2016 عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس، وصالح المخزوم نائبا أول، ومحمد معزب نائبا ثانيا.