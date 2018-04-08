بلجيكا تؤيد التحقيق في ادعاءات استخدام سلاح كيميائي في دوما

أعربت بلجيكا، اليوم الأحد، عن تأييدها إجراء تحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في هجمات على بلدة دوما بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق السورية، داعية إلى وقف العنف ضد المدنيين السوريين.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي ينفي استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية

أمستردام- سبوتنيك . وأعلن وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، تأييده لإجراء تحقيق دولي عاجل إثر تقارير تزعم استخدام أسلحة كيميائية في دوما. وقال الوزير، عبر حسابه على تويتر، "أيام فقط بعد الذكرى السنوية الأولى لهجوم خان شيخون في سوريا، تفيد اليوم تقارير باستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى"، مضيفا أن التقارير تجعله "أكثر انزعاجا".

وتابع الوزير، "تؤيد بلجيكا دعوات إجراء تحقيق دولي عاجل ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا".

وجرى تداول تقارير مصورة في الأيام القليلة الماضية تظهر قتلى من المدنيين السوريين زعم أنهم قضوا في هجمات بأسلحة كيميائية للقوات السورية.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، قد نفى مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة السورية.

كما نفت وزارة الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".