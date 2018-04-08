رد فعل سريع من بريطانيا تجاه الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما

دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى إجراء تحقيق عاجل في تقارير زعمت وقوع هجمات كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق، ودعا روسيا إلى عدم إعاقة ذلك التحقيق.

القاهرة- سبوتنيك وقال جونسون، في بيان نشره موقع الحكومة البريطانية، إن "التقارير الأخيرة ينبغي التحقيق فيها بشكل عاجل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك. وعلى روسيا ألا تحاول مرة ثانية إعاقة تلك التحقيقات".

وجاء في البيان، "رغم أن روسيا قطعت وعدا في 2013 بضمان تخلص سوريا من كافة أسلحتها الكيميائية، وجد المحققون الدوليون المفوضون من الأمم المتحدة أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن استخدام غاز سام في أربع هجمات على الأقل منذ 2014".

وتابع الوزير، "ينبغي التحقيق في التقارير الأخيرة بشكل عاجل، وعلى المجتمع الدولي التحرك"، مؤكدا على "الدعم الكامل" من بريطانيا لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يبحثون في التقارير حول الهجمات الكيميائية في سوريا.

وأضاف جونسون أنه "إذا تأكد استخدام النظام للسلاح الكيميائي مرة أخرى، فإن ذلك سيعد مثالا آخر مريعا لوحشية نظام الأسد"، داعيا إلى "محاسبة من يثبت استخدامهم للسلاح الكيميائي"، على حد قوله.

وجرى تداول تقارير مصورة خلال الأيام القليلة الماضية تظهر قتلى من المدنيين السوريين زعم أنهم قضوا في هجمات بأسلحة كيميائية للقوات السورية في بلدة دوما.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، قد نفى مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة السورية.

كما نفت وزارة الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".