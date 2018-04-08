ابن سلمان يشيد بالجيش السوداني... وخطوة جديدة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

تلقى وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، دعوة من ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لحضور اختتام تدريبات "درع الخليج 1"، والذي تشارك فيه السودان.

الخرطوم — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية إن عوف استقبل بمكتبه، اليوم الأحد، السفير السعودي بالخرطوم، علي حسن جعفر، والذي "سلمه رسالة خطية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك، درع الخليج 1، والتي ستقام يوم الاثنين 16 نيسان/ إبريل بالمنطقة الشرقية".

© REUTERS/ TIKSA NEGERI البشير يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين

وبحسب البيان، "تناول الجانبان العلاقات المتطورة بين البلدين خاصة في المجال العسكري"، كما نقل السفير السعودي اعتزاز ولي العهد بما وصفه بـ "التضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة السودانية ضمن قوات التحالف العربي"، والذي يشن حملة لتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها جماعة أنصار الله منذ 2015".

تجدر الإشارة إلى أن تمرين درع الخليج المشترك 1 تقام فعالياته بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع القمة العربية التي تنعقد بالرياض مطلع الأسبوع القادم، ويشارك فيه السودان بقوات برية ضمن 23 دولة أخرى.

ويحافظ السودان على علاقات متوازنة مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشأت العام الماضي، وشهدت قطع دول الخليج، باستثناء الكويت، علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب والتدخل في شئون دول الجوار.