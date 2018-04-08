بالفيديو...مشاهد من عمليات اقتحام الجيش السوري لدوما

تمكنت وحدات الاقتحام في الجيش السوري، بعد تنفيذها عملية نوعية ودقيقة على عدة محاور للقضاء على التنظيمات المسلحة المتواجدة في دوما وعلى رأسها تنظيم "يجش الإسلام"، من تغيير الموازين في المدينة، تبع ذلك الوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح المخطوفين في دوما وكذلك خروج المسلحين إلى جرابلس خلال 48 ساعة.

وكان الجيش السوري تمكن، عبر محور اتصال الريحان بدوما، من فتح ثغرة للاقتحام و بدأ بزج قواته و مدرعاته، ما يعتبر "وثبة عسكرية موفقة و ناجحة في معركة دوما".

فيما تدخل سلاح الجو بشكل فعال، وبثت "الأخبارية السورية" مشاهد انفجارات كبيرة في المربع الأمني لتنظيم "جيش الإسلام"، بالإضافة إلى تمكن سلاح الجو من تدمير الكثير من المواقع التي كان يسيطر عليها المسلحون.