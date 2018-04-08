فرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع سريع لبحث الوضع في الغوطة الشرقية

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، أن التقارير التي تحدثت عن تعرض مدينة دوما في الغوطة الشرقية لهجوم كيماوي، مقلقة للغاية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بسرعة لبحث الوضع.

وأضاف لو دريان أن فرنسا تدين بقوة الهجمات، مشددا على أنها "تمثل خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، قد نفى مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

© AFP 2018/ Hasan Mohamed إيران تدافع عن بشار الأسد وتحذر من مؤامرة هدفها تدمير سوريا

وأشار يفتوشينكو إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة السورية.

كما نفت وزارة الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية.

واتهمت الوزارة الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".