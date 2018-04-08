دخول حافلات إلى دوما لإخراج حوالي 8 آلاف مسلح و40 ألفا من عائلاتهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن دخول حافلات إلى دوما لإخراج حوالي 8 آلاف مسلح و40 ألف من عائلاتهم.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID اجتماع متوقع لمجلس الأمن غدا لمناقشة ادعاءات الهجوم الكيميائي في دوما

موسكو — سبوتنيك. وأضافت أنه تم إعادة فتح المعبر الإنساني في مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لاستئناف انسحاب المسلحين من دوما.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.