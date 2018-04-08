مركز المصالحة: اتفقنا مع "جيش الإسلام" على وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من دوما

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن عناصر "جيش الإسلام" لا يزالون يسيطرون على بلدة دوما بمحافظة ريف دمشق السورية، مضيفا أن اتفاقا جرى مع المسلحين لوقف إطلاق النار واستئناف انسحابهم من هناك.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان إن "أشد الأوضاع صعوبة قد بدأ ينشأ في مدينة دوما في الغوطة الشرقية"، مضيفا "يستمر فصيل جيش الإسلام الإرهابي في السيطرة على هذه المدينة".

وأضاف البيان، "اليوم عقد مركز المصالحة الروسي مباحثات مع زعماء تنظيم "جيش الإسلام" الإرهابي، وخلالها تم التوصل إلى اتفاق بوقف الأعمال القتالية، وتسليم أسلحة الإرهابيين، واستئناف عملية خروج المسلحين من مدينة دوما".

يتبع…