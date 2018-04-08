عودة 967 شخصا إلى مناطقهم في سوريا بجهود روسية تركية إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من 900 سوري إلى مناطق سكناهم الأصلية في 3 محافظات سورية، مشيرة إلى استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد المقامة في محافظة إدلب.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin سوريا... عودة 460 مدنيا إلى منازلهم في دير الزور و200 إلى حمص

موسكو — سبوتنيك . وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إنه "قد عاد 217 شخصا إلى بيوتهم بريف حماة، و250 شخصا بريف حمص، و500 شخص من أهالي ضفاف الفرات الشرقية إلى منازلهم بريف دير الزور".

وتابع بيان المركز إنه "بفضل جهود روسيا، وتركيا، وإيران، تتم تسوية الأوضاع في منطقة خفض التوتر في إدلب، ويعود السكان المدنيون إلى بيوتهم في ريف حلب".

من جهة ثانية أعلن المركز عن إعادة فتح معبر إنساني بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق لإخراج المسلحين وعائلاتهم ضمن اتفاق توصل إليه المركز مع المسلحين.

وقال المركز في بيان إنه "تم افتتاح معبر مخيم الوافدين مرة أخرى، وتم وقف الأعمال القتالية في مدينة دوما، ودخل رتل من 100 حافلة مدينة دوما لخروج المسلحين وعوائلهم".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، صرح الخميس 5 نيسان/أبريل، بأن التعاون بين تركيا وروسيا وإيران سيسرع عملية الحل السياسي في سوريا.

وأكد أن قمة أنقرة الثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران تعتبر خطوة تاريخية نحو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن البيان المشترك الذي صدر عقب القمة حدد موقفا هاما حيال وحدة الأراضي السورية وسيادتها وعدم السماح بإجراء تقسيم ديمغرافي مبني على الطائفية.