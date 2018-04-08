ترامب يناقش مع العبادي الوضع في سوريا والقضاء على بقايا "داعش"

ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تطورات الوضع في سوريا وجهود القضاء على بقايا تنظيم "داعش"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للعبادي.

© AFP 2018/ Dimitar Dilkoff تدمير وكرين لـ"داعش" شرقي العراق

القاهرة — سبوتنيك . وقال البيان إن ترامب والعبادي ناقشا "أوضاع المنطقة، وتطورات الوضع في سوريا"، مضيفا أنهما "أكدا أهمية إنهاء بقايا عصابات داعش الإرهابية للحيلولة دون انتشارها مجددا".

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد رغبة بلاده في "علاقات متوازنة مع جميع جيرانه بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

وأعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" منذ 2014 بعد حملة عسكرية مدعومة من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.

ويستمر التحالف بقيادة الولايات المتحدة من جانب وروسيا من جانب آخر في مقاتلة "داعش" في سوريا المجاورة.

ورفضت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، التعليق على تقارير أفادت بأن قوات النخبة العراقية، ترافقها وحدات كوماندوز أمريكية، نفذت عمليات خاصة لملاحقة قادة تنظيم "داعش" الإرهابي المتواجدين داخل الأراضي السورية، وأكدت أن مهمتها تتركز في مسك الحدود وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي داخل العراق.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العمليات المشتركة ستعلن رسميا وبالتفاصيل عن أي عملية عسكرية عراقية تجري داخل الأراضي السورية لملاحقة قادة داعش وقت حدوثها، وأن المهمة الرئيسية للقوات العراقية اليوم بعد دحر داعش الإرهابي من العراق هي تأمين الحدود مع سوريا خاصة في مناطق شرق الفرات التي ما زالت تشهد تواجدا لعناصر التنظيم داخل الأراضي السورية".

إلا أنه شدد على أن القوات العراقية "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديد من الأراضي السورية"، مؤكدا قدرة القوات العراقية على تدمير مواقع داعش في مناطق شرق الفرات داخل سوريا، لكن هذا الأمر يعود إلى التنسيق بين الحكومتين العراقية والسورية".