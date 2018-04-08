السعودية ترد على فیدیو إتلاف عبوات "ماء زمزم" لمعتمرين أردنيين (فيديو)

أصدرت الجمارك السعودية بيانا توضيحيا بشأن الفيديو الذي تم تداوله، أخيرا، حول منع معتمرين أردنيين من نقل ماء زمزم، والذي أثار جدلا في الشارع الأردني.

ويظهر في الفيديو أشخاص يتلفون عبوات میاه "زمزم" بجانب عدد من الحافلات، وذلك بعد أن منعتهم السلطات السعودية من الخروج بھا خارج المملكة.

© AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH ضبط مصنع مياه زمزم مغشوشة في السعودية (فيديو)

وأوضحت الجمارك في بيانها أن "الأنظمة لا تسمح للمسافر الواحد بإخراج أكثر من عبوة واحدة من میاه زمزم إلى خارج المملكة، مشترطة أن يكون مصدرھا مشروع الملك عبدالله لسقیا زمزم فقط".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، جاء في البيان أن "ذلك الإجراء يأتي ضمانا لعدم المتاجرة بھا بجلب میاه عادية أو ملوثة وبیعھا على أنھا میاه زمزم"، مضيفا أنه "تم اكتشاف الكثیر من ھذه الحالات عند معاينتھا، والتأكد منھا قبل خروجھا من المملكة".

وأشار البيان إلى أن "ھذه الإجراءات معمول بها في جمیع المنافذ الجمركیة البرية، والجوية، والبحرية، منذ 6 أعوام".

وناشد البيان "جمیع القادمین إلى المملكة بقصد الحج أو العمرة، عدم حمل عبوات من میاه زمزم تتجاوز العدد المسموح به لكل مسافر عند مغادرتھم".