السلطات اليمنية تتسلم من التحالف مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر البلاد

أكدت وزارة الداخلية اليمنية أنها ستتسلم بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تأمين سواحل وموانئ وجزر اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي، "أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة".

© REUTERS/ Faisal Al Nasser/Files ولي العهد السعودي: سنرسل قوات برية إلى اليمن في هذه الحالة

وأوضح اللواء القملي، "أن المصلحة ستتولى تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية".

مؤكداً، "استعداد وجهوزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه"، مثمناً في الوقت ذاته "دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها".

داعياً، "الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بواجباتها وعهودها في الوقوف إلى جانب خفر السواحل اليمنية".

ويعاني اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.