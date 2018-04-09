السلطات اليمنية تتسلم من التحالف مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر البلاد

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي، "أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة".
مؤكداً، "استعداد وجهوزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه"، مثمناً في الوقت ذاته "دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها".
داعياً، "الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بواجباتها وعهودها في الوقوف إلى جانب خفر السواحل اليمنية".
ويعاني اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.
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