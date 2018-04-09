خروج دفعة من المخطوفين لدى "جيش الإسلام" عبر معبر مخيم الوافدين

أفاد مصدر ميداني لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن حافلتين تقلان دفعة من المخطوفين لدى جيش الإسلام معظمهم من النساء والأطفال خرجت عبر معبر مخيم الوافدين.

دمشق — سبوتنيك. فضلا عن ذلك أشار المصدر لـ "سبوتنيك"، إلى "خروج 3 حافلات تقل 180شخصا من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين".

© REUTERS/ OMAR SANADIKI 40 حافلة جاهزة لإخراج مختطفين ومسلحين وعائلاتهم من دوما

وفي وقت سابق، أكدت مصادر من داخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية أن حوالي 40 حافلة أصبحت جاهزة للخروج بعضها تقل مختطفين وبعضها الآخر تقل مسلحين وعائلاتهم سيتوجهون إلى جرابلس.

ونقلت قناة الأخبارية السورية أن مئات من أهالي المختطفين ينتظرون أبناءهم عند معبر الوافدين قرب دوما.

وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، أعلن في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن يخرج نحو 8 آلاف مسلح من "جيش الاسلام" ونحو 40 ألفا من أقاربهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وقال يفتوشينكو، أمس الأحد، "لإجلاء المسلحين وأفراد عائلاتهم في مدينة دوما، دخلت قافلة من 100 حافلة والتي سيتم إخراج بواسطتها الدفعة الأولى. يخطط أن يخرج ما مجموعه 8 آلاف مسلح ونحو 40 ألفا من أفراد عائلاتهم".

وأضاف أنه تم إعادة فتح المعبر الإنساني في مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لاستئناف انسحاب المسلحين من دوما.