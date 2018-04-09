دولة عربية تعتزم توزيع أراض سكنية على الموظفين مجانا

تدرس الحكومة الأردنية إمكانية توزيع قطع أراض مجانا على الموظفين في المدن الجديدة وذلك ضمن شروط تعكف الحكومة على دراستها.

ووفقا لجريدة "الدستور" الأردنية، فإنه يتم اجراء دراسات وحصر لمساحة الاراضي التابعة للدولة، ثم بحث امكانية توزيعها على الموظفين العامين والمتقاعدين العسكريين مجانا أو بأسعار رمزية ضمن شروط محددة.

© Sputnik. Sergey Guneev الحكومة الأردنية تفاجئ الشعب بقرارين جديدين بخصوص الأسعار

وذكرت الجريدة، أهم هذه الشروط هي أن يتم البناء على الأرض دون بيعها أو التنازل عنها بهدف تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم كما وعدت الحكومة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن العاصمة عمان.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعية أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحديات توفير الخدمات العامة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين على العاصمة، حيث سيتم منح جزء من الأراضي السكنية المخدومة لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، لدعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملك.

كما تأتي ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، كاستجابة استراتيجية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصصات.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق مشروع وطني لإنشاء مدينة جديدة يعد أحد أهم المشاريع الحيوية، وواحداً من أهم الخطوات المستقبلية لتقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعية الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقل.

ويعد المشروع ترجمة حقيقية لوثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تضمنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.