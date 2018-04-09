الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على مطار التيفور العسكري

أفاد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم معادي بالصواريخ على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن المضادات الجوية السورية دمرت عدد من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور.

© Sputnik. David B. Gleason أول تعليق من البنتاغون على استهداف مطار التيفور السوري بالصواريخ

وأوضح المصدر، أن قوات الدفاع الجوي السوري أسقطت 8 صواريخ حتى الأن كانت تستهدف مطار التيفور.

وقال التلفزيون السوري، إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الرئيس السوري بشار الأسد بـ "دفع ثمن باهظ" على خلفية شن هجوم كيماوي مزعوم على مدينة دوما السورية.

ونفى رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة السورية.

كما نفت وزارة الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه".