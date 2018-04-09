صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يستهدف قوات سودانية ويمنية في السعودية

نفذت جماعة "أنصار الله" في اليمن قصفًا صاروخيًا على قوات سودانية ويمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن القوة الصاروخية لأنصار الله استهدفت فجر الاثنين 9 أبريل/ نيسان، تجمعاً للجيش السوداني وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جيزان، بصاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاهر2 مداه 400 كيلومتر، المطور عن منظومة سام 2 المضادة للطيران الروسية الصنع".

ووفقاً للمصدر "أوقع القصف الصاروخي خسائر في صفوف القوات السودانية واليمنية المستهدفة".

وتستهدف القوة الصاروخية التابعة لجماعة "أنصار الله"، معسكرات الجيش السعودية في عسير بصواريخ باليستية بشكل متكرر، بالإضافة إلى استهدافها جازان، ونجران، والعاصمة الرياض أيضا، في وقت، يتهم التحالف بقيادة السعودية، إيران بإمداد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية وغيرها، عبر تهريبها بحرا إلى اليمن.