استقالة رئيس البرلمان الصومالي قبل اقتراع على سحب الثقة منه

قال النائب ظاهر أمين، إن رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري استقال قبل اقتراع على سحب الثقة منه في المجلس، لينهي أسابيع من التوتر السياسي.

© Sputnik. Youry Abramotchkin رئيس الصومال يحذر من التدخل الأجنبي السافر في أراضيه

وقال أمين في تصريح لـ"رويترز"، إن "البرلمان كان مستعدا هذا الصباح لإجراء اقتراع على سحب الثقة من رئيس المجلس عندما وصل نائب رئيس البرلمان وقرأ رسالة الاستقالة".

وأضاف، أن أعضاء المجلس صفقوا وتم قبول الاستقالة بما يتفق مع الدستور، مشيراً إلى أن هذه هي نهاية الأزمة السياسية في الصومال.