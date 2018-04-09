الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان تقصفان مطار التيفور السوري

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في التاسع من نيسان/ابريل، الفترة ما بين 03:25-03:53 حسب توقيت موسكو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز "إف-15" من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة".

ووفقا للجيش الروسي فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.

وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع ضحايا بين المستشارين الروس.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في روسيا التعليق على معلومات الدفاع الروسية حول قصف مطار التيفور في سرويا.