بالفيديو... تيار المستقبل يفتتح موسمه الانتخابي في بيروت بإشكال

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه شبان يعتدون على أحد الأشخاص على مدخل فندق "كراون بلازا" في شارع الحمرا ببيروت.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الإشكال بدأ على خلفية سياسية بعدما كان مقررا أن يطلق تيار المستقبل حملته الانتخابية من هذا الفندق في بيروت.

وأصدر "تيار المستقبل" في بيروت بيانا توضيحيا حول الحادثة، جاء فيه: "كان من المقرر أن تنظم دائرة راس بيروت في "تيار المستقبل" احتفالا في فندق "كراون بلازا" في الحمرا، عند الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد، إلا أن إشكالا حصل بين أمن الفندق وبعض الشبان من مناصري التيار، الذين استفزتهم شتائم أطلقها أحد عناصر الأمن بحق قيادة التيار، الأمر الذي أثار حفيظة أحد المناصرين، وتسبب بوقوع إشكال سرعان ما جرى تطويقه، وإلغاء الاحتفال.

إن "تيار المستقبل" إذ يبدي أسفه لما حصل، يضع الأمر في عهدة الأجهزة الأمنية المعنية، مشددا على الاعتذار من رواد الفندق وإدارته، ويدعو الإدارة إلى فتح تحقيق لتحديد الخلفيات، التي أدت إلى الإشكال وما نشأ عنه من استغلال على وسائل التواصل الاجتماعي، منوها في الوقت ذاته بمسارعة مسؤولي التيار لإنهاء الإشكال وإعادة الأمور في الفندق إلى مسارها الطبيعي".