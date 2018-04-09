دمشق: الطائرات الإسرائيلية تقصف مطار التيفور من الأجواء اللبنانية

قالت سوريا، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات من طراز "إف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

© AFP 2018/ Jack Guez الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان تقصفان مطار التيفور السوري

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية"سانا" ، أعلن مصدر عسكري أن "العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز "أف 15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية".

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وأسقطت 8 منها، مؤكدة أن هذا العدوان أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري، شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.