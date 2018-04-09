إسرائيل تتجاهل بيان الدفاع الروسية حول مسؤوليتها عن قصف مطار التيفور في سوريا

تجاهل العسكريون الإسرائيليون بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، حول تورط سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم على مطار التيفور العسكري بريف حمص في سوريا.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko روسيا تطلب من إسرائيل توضيح أسباب ضربة مطار التيفور

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

تل أبيب — سبوتنيك . وقال لوكالة "سبوتنيك" أحد مديري المكتب الإعلامي للجيش: "لا نعلق على هذا البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في التاسع من نيسان/أبريل، الفترة ما بين 03:25-03:53 حسب توقيت موسكو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز "إف-15" من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة".

ووفقا للجيش الروسي، فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار. وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع ضحايا بين المستشارين الروس.