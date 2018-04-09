مركز المصالحة الروسي: أطباء دوما ينفون وصول حالات إصابة بالتسمم الكيميائي

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن ممثلي المركز زاروا مستشفى في دوما، حيث زُعم حدوث هجوم كيميائي، والتقوا مع الأطباء والموظفين، مؤكدا أن الأطباء السوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

وقال المركز في بيان: "ممثلو المركز سألوا الأطباء والموظفين في مستشفى دوما ، وهم نفوا المعلومات التي زعمت عن وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي".

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إنها تجمع كل المعلومات المتاحة عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة دوما شرقي العاصمة السورية دمشق، وأشارت تقارير إلى أنه أسفر عن مقتل العشرات يوم السبت.

وقال أحمد أوزومجو مدير المنظمة في بيان: "نبدي قلقنا البالغ إزاء الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في السابع من أبريل في دوما".