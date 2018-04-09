غارات وقصف سعودي يوقع 7 قتلى و7 جرحى بمحافظة صعدة اليمنية

وأشار إلى مقتل شخصين وإصابة 5 بغارتين للتحالف على محيط مدرسة التوحيد في مدينة صعدة، مضيفاً أن "قصفاً صاروخياً ومدفعياً شنه الجيش السعودي على مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، أسفر عن مقتل امرأة وطفلة وإصابة أخرى".
وكانت جماعة "أنصار الله (الحوثيون) قد نفذت، اليوم، قصفاً صاروخياً على قوات سودانية ويمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن القوة الصاروخية لأنصار الله استهدفت، فجر الاثنين 9 أبريل/ نيسان، تجمعاً للجيش السوداني وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جنوب الموسم في جيزان، بصاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاهر2 مداه 400 كيلومتر المطور عن منظومة سام 2 المضادة للطيران الروسية الصنع".
ووفقاً للمصدر "أوقع القصف الصاروخي خسائر في صفوف القوات السودانية واليمنية المستهدفة".
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