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15:42 09 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الفرنسي

    اتفاقية تاريخية بين السعودية وفرنسا تزامنا مع زيارة محمد بن سلمان

    © REUTERS/ CHARLES PLATIAU
    العالم العربي
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    وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، اليوم الاثنين، 9 أبريل/نيسان، اتفاقية جديدة.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © Photo/ Mohammed Samaha
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    ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، فقد وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، اليوم، اتفاقية لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا.

    وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين، أن باريس ستساعد الرياض على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا. وقالت نيسن، بعد توقيع اتفاقات مع وزير الثقافة والإعلام عواد العواد في باريس: "اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".

    وأشارت الصحيفة السعودية إلى توقيع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم لمذكرات تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين، تركزت على الآداب، والموسيقى، والفنون، وصناعة الأفلام.

    وتأتي هذه الاتفاقية تزامنا مع الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا والتي تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت حتى الآن مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

    ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين حيزا كبيرا في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.

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    الكلمات الدلالية:
    دار الأوبرا, العلاقات السعودية الفرنسية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا, أوركسترا, وزارة الإعلام السعودية, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, الحكومة الفرنسية, عواد العواد, السعودية, فرنسا
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