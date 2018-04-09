اتفاقية تاريخية بين السعودية وفرنسا تزامنا مع زيارة محمد بن سلمان

وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، اليوم الاثنين، 9 أبريل/نيسان، اتفاقية جديدة.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية ، فقد وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، اليوم، اتفاقية لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا.

وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين، أن باريس ستساعد الرياض على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا. وقالت نيسن، بعد توقيع اتفاقات مع وزير الثقافة والإعلام عواد العواد في باريس: "اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى توقيع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم لمذكرات تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين، تركزت على الآداب، والموسيقى، والفنون، وصناعة الأفلام.

وتأتي هذه الاتفاقية تزامنا مع الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا والتي تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت حتى الآن مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين حيزا كبيرا في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.