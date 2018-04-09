الصدر: نطالب الحكومة بردع التقدم التركي في الأراضي العراقية

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الحكومة بردع التقدم التركي في الأراضي العراقية.

© REUTERS/ Umit Bektas توغل بري للقوات التركية في شمال أربيل مركز إقليم كردستان

العراق-سبوتنك. وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال بشأن التوغل التركي في العراق ولاسيما في أربيل، بعد تدمير الجسور وإنشاء ثكنات عسكرية، قال الصدر: "قيل إن ذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية ولا أظن ذلك".

وطالب الصدر الحكومة بـ "ردع التقدم التركي في الأراضي العراقية".

ونشرت صفحة المركز الإعلامي لنينوى صورا للقوات التركية في جبال إقليم كردستان، تحديدا في قنديل، ومنها يظهر جسر أسمنتي فوق مجرى مياه مدمر.