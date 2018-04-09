أنصار الله: مقتل وإصابة 30 عسكريا سودانيا بهجوم في الساحل الغربي باليمن

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، هجوماً على مواقع للقوات السودانية وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في الساحل الغربي باليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن: "30 قتيلاً وجريحاً سقطوا اليوم الاثنين، من القوات السودانية بهجوم لمسلحي أنصار الله في الساحل الغربي".

وأضافت "أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية في معسكر الدفاع الجوي بمنطقة بير باشا في مدينة تعز".

وأشارت إلى أن "قوات الرئيس هادي شنت هجوماً على مواقع في عصيفرة، إلا أن مسلحي الجماعة تمكنوا من إحباطه".