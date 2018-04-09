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    نائب العاهل الأردني يلتقي رئيس مجلس الولايات الألماني

    © flickr.com/ Isriya Paireepairit
    العالم العربي
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    استعرض نائب العاهل الأردني، الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الولايات الألماني، مايكل مولر، مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية لها.

    عبد الله الثاني ملك الأردن
    © REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU
    إشادة أجنبية بدور الأردن في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
    عمان – سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "استقبل نائب الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، في قصر الحسينية اليوم الإثنين، رئيس مجلس الولايات الألماني، مايكل مولر، حيث تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، والتطورات الإقليمية الراهنة".

    وأعرب الأمير فيصل، خلال اللقاء، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا لتمكين المملكة من تنفيذ البرامج التنموية والتعامل مع مختلف التحديات، خصوصا تلك المرتبطة بأزمة اللجوء السوري.

    وجرى، خلال اللقاء، استعراض مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية لها.

    وتناول اللقاء أيضا الجهود المستهدفة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

    وأعرب رئيس مجلس الولايات الألماني مايكل مولر، عن تقدير بلاده لجهود جلالة الملك المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وللدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، رغم محدودية موارده وإمكانياته.

    يشار إلى أن مجلس الولايات الألماني هو مجلس تشريعي يشارك في سن القوانين، ويمثل الولايات الـ 16 في ألمانيا.

    هذا وكان العاهل الأردني قد غادر البلاد في زيارة خاصة، منذ 28 آذار/ مارس، وينوب عنه في هذه الأثناء الأمير فيصل نائب العاهل الأردني إلى حين عودته.

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    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, الأردن
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