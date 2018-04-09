مصدر رسمي سوري: كل المختطفين في دوما سيطلق سراحهم اليوم

ذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر رسمي سوري أنه سيتم إطلاق سراح كل المختطفين الأحياء في دوما اليوم وسيتم تسليم جثامين الشهداء من قبل الإرهابيين بعد خروج المختطفين.

وبحسب " سانا " فقد أكد المصدر الرسمي أن جميع المختطفين في دوما سيتم إطلاق سراحهم اليوم انطلاقاً من التزام الدولة بوعدها.

وأكد المصدر الرسمي أن الأرقام التي تتحدث عن الآلاف من المخطوفين والتي تم تدوالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، وتم تضخيمها من قبل الإرهابيين من أجل تحسين شروط التفاوض.

وتواصلت اليوم عمليات إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" من دوما وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس والقاضي بإطلاق سراح جميع المختطفين في دوما مقابل إخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى جرابلس.

وذكرت "سانا" أن العمل على إخراج الإرهابيين وعائلاتهم زادت وتيرته في الساعات القليلة الماضية حيث تم تجهيز 31 حافلة تقل المئات من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم لإخراجها من دوما عبر ممر مخيم الوافدين.

وكانت أول دفعة من المختطفين لدى تنظيم "جيش الإسلام" قد خرجت أمس الأحد ومعظمهم من الأطفال والنساء الذين تم خطفهم من مدينة عدرا العمالية منذ أكثر من 4 سنوات.