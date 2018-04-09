انفجار في إدلب شمالي سوريا يوقع عشرات القتلى والجرحى

سقط اليوم الإثنين، عشرات القتلى والجرحى في انفجار مجهول المصدر استهدف مبنى سكني في محافظة إدلب شمالي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . قال مصدر محلي، من محافظة إدلب لوكالة "سبوتنيك" إن "الانفجار الذي استهدف مبنى سكني في حي وادي النسيم أدى إلى سقوط عشرات القتلى الجرحى".

وأوضح المصدر "أن مصدر الانفجار وسببه غير معروف حتى الآن".

وأضاف المصدر أن سبب الانفجار لا زال غير معروف في حين هناك احتمال أن يكون صاروخاً مجهول المصدر استهدف المبنى السكني".

وتابع "كما هناك احتمال أن يكون الصاروخ قد أطلق من مدينة منبح أو مدينة تل رفعت ولكن هذا غير مؤكد حتى الآن" على حد قوله.

من جانبه قال مصدر محلي آخر، من محافظة إدلب لوكالة "سبوتنيك" أن "الانفجار أسفر عن مقتل 13 شخصا وفق المعلومات الأولية" لافتاً إلى أن الهجوم أدى إلى تدمير شارع بالكامل".

كما لفت إلى أن مصدر وسبب الانفجار غير معروف حتى الآن وقد يكون صاروخاً مجهول المصدر.