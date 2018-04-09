الخارجية الجزائرية ترفض تصريحات السفير الفرنسي حول التأشيرات

وأكد بن علي الشريف أن "السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة".
وكان الدبلوماسي الجزائري يرد على تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي أمس لدى افتتاح مركز جديد لإيداع طلبات التأشيرات، انتقد فيها ما اعتبره تشدد الجزائر في منح تأشيرات المرور للرعايا الفرنسيين الراغبين في زيارة الجزائر، وذكر أن فرنسا قد تتوجه إلى المعاملة بالمثل، وتقليص فترة تأشيرات المرور.
وحث المتحدث باسم الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بتجنب التصريحات المثيرة للصخب الإعلامي وقال "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "قادة البلدين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي".
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