مركز المصالحة الروسي: لليوم الثاني لا يوجد قتال في دوما شرق دمشق

أعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوري يفتوشينكو، أنه لليوم الثاني، لم يجر قتال في مدينة دوما السورية، وذلك بفضل مفاوضات مركز المصالحة مع قادة مجموعة "جيش الإسلام".

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON المندوب الروسي: لا شك في الطابع المسرحي لحادثة دوما كما حادثة خان شيخون

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو، في إحاطة صحفية: "بفضل محادثات المركز الروسي للمصالحة، مع قادة التشكيل المسلح غير الشرعي" جيش الإسلام"، لليوم الثاني لا توجد عمليات عسكرية في مدينة دوما.

كما أشار، إلى أن المطلب الرئيس من الجانب الروسي لزعماء الجماعة الراديكالية "جيش الإسلام"، هو الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى المسلحين.

وأعلن رئيس المركز أن أكثر من 3 آلاف شخص من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم، غادروا دوما في الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين.

وأوضح يفتوشينكو "منذ مساء الأمس، يجري إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما عبر الممر الإنساني من نقطة العبور في بلدة مخيم الوافدين. حتى اللحظة الراهنة خرج 3005 من المسلحين وعائلاتهم".