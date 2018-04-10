الجعفري: سوريا مستعدة لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعمل في دوما

أعلن بشار الجعفري، الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، أن بلاده مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العمل في مكان الحادث في دوما.

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI بشار الجعفري: دمشق تنسق مع موسكو وطهران لإعداد قائمتها للجنة الدستورية

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وأعلن الجعفري، أنه يعول على أنه توجيه بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن لمكان الحادث.

وقال الجعفري، متحدثا يوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي:

أتعهد في هذه القاعة، أن سوريا مستعدة لتقديم المساعدة لبعثة تقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في موقع الحادث في دوما، وعلى الفور في أقرب وقت ممكن، للتحقيق والتحقق من التقارير.

وأعرب الجعفري أيضا عن التضامن مع الوفد الروسي، الذي دعا للاستماع إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق التي زارت مدينة الرقة.