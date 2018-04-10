65 حافلة تقل مسلحي جيش الاسلام وعائلاتهم على طريق دمشق

دمشق — سبوتنيك . وتحدث المصدر عن أن:

3395 شخصا خرجوا حتى الآن من دوما بينهم1281 مسلحا من جيش الإسلام و 784 امرأة و 1330طفلا من عائلاتهم تقلهم 65 حافلة وتجمعوا على طريق دمشق حمص تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس بريف حلب"، وأضاف المصدر أن "عملية خروج المسلحين وعائلاتهم مستمرة حتى الآن".

وقال المصدر أن "قافلة المسلحين وعائلاتهم لن تغادر نقطة التجمع قبيل خروج جميع المخطوفين من سجون جيش الإسلام في دوما"، وتابع المصدر قائلا إن: "عملية خروج المخطوفين ستنتهي الليلة وبالتالي ينتهي معها الوجود المسلح في دوما".

وكان مصدر ميداني قد أفاد، في وقت سابق، لـ "سبوتنيك" بأن حافلتين تقلان دفعة من المخطوفين لدى جيش الإسلام معظمهم من النساء والأطفال خرجت عبر معبر مخيم الوافدين، فضلا عن ذلك أشار المصدر إلى "خروج 3 حافلات تقل 180شخصا من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين".