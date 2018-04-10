السفير السعودي في فرنسا يكشف عن التحديات التي يواجهها محمد بن سلمان

وأضاف أن التحدي الأهم هو "إيران باعتبارها دولة راعية للإرهاب، تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنتهك القرارات الدولية".
وتابع أن إيران "تزود ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية النوعية لاستهداف المملكة".
وأكد العنقري أن السعودية لم تجد من إيران سوى "ممارسات عدائية كاغتيال الدبلوماسيين وتفجير السفارات"، وهو ما اعتبره سفير المملكة لدى فرنسا "أمر غير مقبول ولابد من محاسبة إيران عليه".
وحول زيارة ولي العهد لفرنسا، قال السفير السعودي إن هناك تطابق في الرؤى بين فرنسا والسعودية حول "إيجاد حل مناسب للأزمة السورية ووضع حد لتدخلات إيران في المنطقة وأهمية التصدي لها".
ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا منذ السبت الماضي، والتقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتباحث حول عدد من القضايا المشتركة.
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