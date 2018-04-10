السفير السعودي في فرنسا يكشف عن التحديات التي يواجهها محمد بن سلمان

كشف السفير السعودي في فرنسا، خالد بن محمد العنقري، عن التحديات التي يواجهها ولي العهد محمد بن سلمان خلال زيارته الخارجية، والتي بدأت بمصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة وحاليا فرنسا.

© REUTERS/ HANDOUT فرنسا ترضخ لانتقادات ابن سلمان وتجري تعديلات على صفقة ضخمة

وقال العنقري إن زيارات ولي العهد الخارجية تأتي لمواجهة التحديات في "سوريا واليمن، وضرورة دعم الشرعية في الأخيرة"، حسب جريدة الرياض السعودية

وأضاف أن التحدي الأهم هو "إيران باعتبارها دولة راعية للإرهاب، تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنتهك القرارات الدولية".

وتابع أن إيران "تزود ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية النوعية لاستهداف المملكة".

وأكد العنقري أن السعودية لم تجد من إيران سوى "ممارسات عدائية كاغتيال الدبلوماسيين وتفجير السفارات"، وهو ما اعتبره سفير المملكة لدى فرنسا "أمر غير مقبول ولابد من محاسبة إيران عليه".

وحول زيارة ولي العهد لفرنسا، قال السفير السعودي إن هناك تطابق في الرؤى بين فرنسا والسعودية حول "إيجاد حل مناسب للأزمة السورية ووضع حد لتدخلات إيران في المنطقة وأهمية التصدي لها".

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا منذ السبت الماضي، والتقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتباحث حول عدد من القضايا المشتركة.