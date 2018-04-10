لبنان يعلق على الغارات ضد سوريا

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية إدانتها للغارات التي تعرضت لها سوريا.

© AP Photo/ Kenneth Moll سوريا: الاعتماد على صواريخ الدفاع الجوي لصد هجوم "توماهوك"

بيروت — سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان لها: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الغارات التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية".

وأكدت الخارجية اللبنانية على "مواقفها السابقة، بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا".

وأشارت إلى أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا غارة جوية على مطار تيفور السوري، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 أخرى.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.