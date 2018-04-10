القوات العراقية تعتقل إرهابيين بحوزتهم صواريخ وقاعدة لإطلاقها

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، تنفيذ عملية أمنية نوعية شمالي العاصمة بغداد، تسفر عن اعتقال إرهابيين وضبط مواد خطرة بحوزتهم.

وقال رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم: "نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، عملية أمنية غربي ناحية مكحول "شمالي المحافظة"، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاث إرهابيين وبحوزتهم قاعدة إطلاق صواريخ".

© Sputnik. Nazek Mohammed القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين وتحرير رهائن بينهم مسؤوليين ومرشحة للانتخابات

وأضاف رسول، كما ضبطت القوات، بحوزة الإرهابيين، صاروخي كاتيوشا، وآخر نوع (إس بي جي ناين).

وشرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، الأحد الماضي، 8 أبريل، بعملية تفتيش الجزرة الوسطية مقابل منطقة الزاوية، على نهر دجلة، وعثرت على مضافة لعصابات "داعش" الإرهابية، وأنفاق قديمة".

وتمكنت القوة المشتركة، حسب بيان لمركز الإعلام الأمني، من معالجة المضافة والأنفاق، دون حادث يذكر.

وأيضاً، تمكنت قوة أخرى من القيادة ذاتها من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين".