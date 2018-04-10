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13:49 10 أبريل/ نيسان 2018
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    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

    أمين عام الأمم المتحدة يدعو لتحقيق "دون قيود" حول مزاعم الكيميائي في سوريا

    © AFP 2018/ TIMOTHY A. CLARY
    العالم العربي
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    دعا الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق "دون أي قيود" في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

    لافروف
    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    لافروف: موسكو تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بإرسال خبراء إلى دوما للتحقيق في مزاعم الكيميائي
    وقال أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، إنه غضب كثيرا من التقارير الأخيرة التي تحدثت عن هجوم بالأسلحة الكيمائية في سوريا، داعيا إلى دخول محققين دوليين دون قيود.

    وأضاف غوتيريش، في بيان له، "أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية من جانب أي طرف في الصراع، وتحت أي ظرف من الظروف أمر بغيض وخرق واضح للقانون الدولي".

    وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "إن خطورة الادعاءات الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرة محايدة ومستقلة ومحترفة"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

    وكانت تقارير إعلامية حديثة تحدثت عن هجوم بالإسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

    فيما أعلنت روسيا عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

    وكان بشار الجعفري، الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، قد أعلن أن بلاده مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العمل في دوما، مشيرا إلى أنه يعول على أن تتوجه بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن لمكان الحادث.

    انظر أيضا:

    لافروف: موسكو تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بإرسال خبراء إلى دوما للتحقيق في مزاعم الكيميائي
    ترامب خلال اجتماع مع القادة العسكريين بشأن حادث دوما: الهجوم سيقابل بالقوة
    الجعفري: سوريا مستعدة لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعمل في دوما
    مركز المصالحة الروسي: لليوم الثاني لا يوجد قتال في دوما شرق دمشق
    المندوب الروسي: لا شك في الطابع المسرحي لحادثة دوما كما حادثة خان شيخون
    الكلمات الدلالية:
    اجتماع مجلس الأمن لمناقشة هجوم دوما, عملية دوما, الأسلحة الكيميائية, الأمم المتحدة, الأمين العام للأمم المتحدة, دوما, سوريا
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