وزير خارجية السودان يؤكد استمرار قوات بلاده ضمن التحالف العربي في اليمن

أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، ثبات موقف السودان من المشاركة ضمن التحالف العربي لأجل استعادة الاستقرار بدولة اليمن.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH لأول مرة... تفاصيل زيارة سرية إلى السودان بعد سنوات العداء

الخرطوم — سبوتنيك . وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، جعفر سومي توتو، في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية، إبراهيم غندور التقى سفراء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالخرطوم صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف توتو، أن لقاء الوزير مع السفراء "تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والبلدان الثلاث والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين شعوب هذه الدول".

وأكد غندور، بحسب البيان، أن "موقف السودان، الثابت حيال الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف والعمل على دعم الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في اليمن الشقيق".

وأشار البيان إلى مشاركة السودان في القمة العربية المقبلة والمقررة في 15 نيسان/ أبريل الجاري، بالمملكة العربية السعودية، وعبر عن تطلعه لنجاح القمة في تجاوز الخلافات العربية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة لتعزيز التضامن العربي.

وفي سياق متصل، قدم سفراء السعودية والإمارات ومصر، التعازي لأسر الشهداء السودانيين، وتمنياتهم بالشفاء العاجل لجرحى العمليات التي جرت مؤخرا باليمن.

كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن أفادت بمقتل عدد من العسكريين السودانيين بمدينة ميدي بمحافظة حجة، بكمين تم نصبه أثناء تقدم القوات سودانية نحو منطقة ميدي في يوم الخميس الماضي، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب وزارة الدفاع السودانية حول الموضوع.

يذكر أن السودان يشارك بقوات برية وجوية ضمن التحالف العربي التي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ أذار/ مارس 2015.