سوريا تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسميا لإرسال فريق إلى مدينة دوما

© Sputnik. Natalia Seliverstova الكرملين: روسيا مستمرة في جهودها لتوضيح مزاعم استخدام الكيماوي في سوريا

قال مصدر مسؤول في الخارجية السورية: سوريا تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها… وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية". وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وأضاف المصدر: إن سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية.

وقال المصدر السوري المسؤول "إنه ردا على حملة الافتراءات التي أطلقتها بعض الدول الغربية ضد الجمهورية العربية السورية على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2018، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن طريق بعثتها الدائمة في لاهاي دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما في السابع من نيسان عام 2018 والوقوف على الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم".

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف وفي أي مكان كان فإنها تؤكد حرصها الكامل على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية.