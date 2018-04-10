الأمن الأردني يوقف 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات ويحبط عمليتي تهريب

ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية في البادية الشمالية القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 300 ألف حبة مخدرة، وأحبطت عمليتي تهريب مواد مخدرة في معبرين حدوديين.

عمان — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 300 ألف حبة مخدرة بمداهمة في البادية الشمالية وألقت القبض على أربعة أشخاص تورطوا بها".

وورد في البيان أن إدارة مكافحة المخدرات "أحبطت عمليتي تهريب لمواد مخدرة في معبرين حدوديين".

ونسب البيان لمصدر أمني قوله "إنه، واستمرارا للحملات الأمنية الخاصة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات والهادفة لملاحقة كافة النشاطات الجرمية المرتبطة بترويج وحيازة وتهريب المواد المخدرة، تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من تلك القضايا والمتورطين بها وما بحوزتهم من مواد مخدرة".

وأضاف المصدر أن أبرز تلك القضايا كانت ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد جمع المعلومات ومتابعتها حول قيام أربعة أشخاص بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة في أحد المنازل حيث تمت مداهمته بعد التأكد من كافة المعلومات، وضُبط بداخله 300 ألف حبة مخدرة أُخفيت خلف أحد الجدران في المنزل وألقي القبض على المتورطين الأربعة بينهم شخص من جنسية عربية".

وعلاوة على ما سبق، وضمن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات الأردنية لمتابعة نشاطات تهريب المواد المخدرة تمكن العاملون في أحد المعابر الحدودية بعد الاشتباه بأحد الأشخاص من جنسية عربية من إيقافه وتفتيش مركبته تفتيشا دقيقا ليتم العثور داخل أحد أجزاء المحرك على 20 ألف حبة مخدرة. كما تم إلقاء القبض في أحد المعابر الحدودية على أحد المسافرين بعد الاشتباه به وبتفتيشه عثر بداخل حقيبته في مخبأ سري على 24 ألف حبة مخدرة.

وفي سياق متصل تم إلقاء القبض في محافظة المفرق في أوقات مختلفة على مروجين اثنين للمواد المخدرة بعد التأكد من قيامهما بنشاطات تتعلق بحيازة وترويج المواد المخدرة حيث تمت مداهمتهما، وعثر بحوزة الأول على 18 ألف حبة مخدرة فيما عثر بحوزة الآخر على 8 آلاف حبة مخدرة.