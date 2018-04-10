محلل سوداني: غضب شعبي ودعوات لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن

ولفت المحلل السياسي إلى أن السلطات "لم تصدر أي بيانات أو من قيادة التحالف العربي عن حجم القوات، لأنها تعتبر ضمن المعلومات والأسرار العسكرية التي لا يبوح بها أي شخص سواء في السودان أو قوات التحالف".
وقال أحمد إن "قوات التحالف ردت على هجمات الحوثيين واستطاعت، أمس الأول، أن تدخل مناطق يسيطر عليها الحوثيون"، وذلك بعد مقتل عدد من القوات السودانية.
وتابع "الحكومة السودانية ترى أنه من الواجب المشاركة في هذه الحرب، لأن القوات السودانية ظلت تشارك منذ الستينيات في عمليات إعادة السلام وعمليات عسكرية سواء في فلسطين أو الكويت وحتى في أمريكا الجنوبية"، مشيرا إلى أن السودان استطاع أن يعيد علاقته مع دول الخليج من خلال الحرب في اليمن.
كما لفت إلى أن "هناك غضب في الشارع السوداني جراء خسائر القوات السودانية في اليمن، وكثيرون طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسحب القوات، باعتبار أن السودان ليس لديه مصلحة باستمرار هذه الحرب، لكن الحكومة السودانية لم يصدر منها رسميا ما يفيد بأن السودان ربما ينسحب من هذه الحرب، خاصة وأن هناك ضغوط على السعودية ودول التحالف من دول غربية لوقف الحرب والدخول في عملية سلمية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)