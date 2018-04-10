محلل سوداني: غضب شعبي ودعوات لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، النور أحمد، إن الحكومة السودانية لم تصدر أية بيانات رسمية منذ بداية مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن، باعتبار أن القوات السودانية تحارب ضمن قوات التحالف وبالتالي إدارة هذه العمليات هو شأن خاص به.

© AP Photo/ Hani Mohammed محتجون يتوعدون برد مزلزل على جريمة اغتصاب جندي سوداني لامرأة يمنية

وأشار أحمد، خلال لقائه مع برنامج "ملفات ساخنة" على أثير راديو " سبوتنيك "، إلى أنه "لا يوجد حديث رسمي عن عدد القوات السودانية "، مرجحا أنها تبلغ 6 آلاف جندي.

ولفت المحلل السياسي إلى أن السلطات "لم تصدر أي بيانات أو من قيادة التحالف العربي عن حجم القوات، لأنها تعتبر ضمن المعلومات والأسرار العسكرية التي لا يبوح بها أي شخص سواء في السودان أو قوات التحالف".

وقال أحمد إن "قوات التحالف ردت على هجمات الحوثيين واستطاعت، أمس الأول، أن تدخل مناطق يسيطر عليها الحوثيون"، وذلك بعد مقتل عدد من القوات السودانية.

وتابع "الحكومة السودانية ترى أنه من الواجب المشاركة في هذه الحرب، لأن القوات السودانية ظلت تشارك منذ الستينيات في عمليات إعادة السلام وعمليات عسكرية سواء في فلسطين أو الكويت وحتى في أمريكا الجنوبية"، مشيرا إلى أن السودان استطاع أن يعيد علاقته مع دول الخليج من خلال الحرب في اليمن.

كما لفت إلى أن "هناك غضب في الشارع السوداني جراء خسائر القوات السودانية في اليمن، وكثيرون طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسحب القوات، باعتبار أن السودان ليس لديه مصلحة باستمرار هذه الحرب، لكن الحكومة السودانية لم يصدر منها رسميا ما يفيد بأن السودان ربما ينسحب من هذه الحرب، خاصة وأن هناك ضغوط على السعودية ودول التحالف من دول غربية لوقف الحرب والدخول في عملية سلمية".